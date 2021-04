Calciatori del Bari minacciati con testa di maiale al San Nicola: i rilievi della scientifica

BARI - Uno striscione di contestazione contro i giocatori del Bari, reduci dal ko contro la Turris, è stato esposto al San Nicola. Questo il testo: «Se non ci credete, questa fine farete». A corredo del telo è stata esposta una testa di maiale. I tifosi del Bari nei giorni scorsi hanno esternato sui social e sui forum biancorossi il proprio dissenso rispetto alle deludenti prestazioni di Antenucci e compagni nel girone di ritorno.

Il club del presidente De Laurentiis è ora quarto in classifica e si appresta a disputare i play off per la promozione in B: la scorsa settimana la società ha esonerato il tecnico Massimo Carrera e richiamato l’allenatore con cui aveva iniziato il campionato, Gaetano Auteri. Domenica sera è in programma l’ultima gara del girone di ritorno, al San Nicola contro il Bisceglie.

Ecco il video in esclusiva della Gazzetta con i rilievi in corso della scientifica.