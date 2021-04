Il 25 aprile in jazz di Mirko Signorile

Bari - Un 25 aprile senza manifestazioni di piazza, per il secondo anno consecutivo. Ma non sono mancate le emozioni nella giornata della Liberazione. Abbiamo scelto di concludere la celebrazione della ricorrenza con la splendida performance di Mirko Signorile, jazzista barese di fama mondiale, che reinterpreta «Bella ciao».

Salviamo inoltre la dichiarazione di Michele Emiliano che ha dedicato questa giornata - in un momento difficile per la giustizia barese - agli operatori del diritto: «Voglio dedicare questo 25 aprile ai magistrati, agli avvocati e alle forze dell’Ordine pugliesi che tanto hanno fatto per consentire alla nostra Regione di liberarsi dal giogo mafioso e corruttivo, per correre, finalmente, verso una crescita economica e sociale che oggi è il nostro orgoglio. In questo giorno di tristezza per noi che apparteniamo a queste categorie, voglio ribadire alle giovani generazioni che i nomi dei magistrati pugliesi che oggi hanno ripristinato la Giustizia sono gli stessi che assieme ad avvocati e forze di polizia valorosi ed onesti hanno riportato la nostra terra nel novero della legalità e della civile convivenza».