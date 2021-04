Coprifuoco alle 22? Il brano ironico di Renato Ciardo impazza sul web: «Non ce la faccio più»

BARI - Il nuovo decreto legge governativo con la conferma del coprifuoco a partire dalle 22 a livello nazionale fino al 31 luglio, ha destato parecchi malumori nella cittadinanza italiana, soprattutto perché si va incontro all'estate con annessi problemi d'orario per movida e per i gestori di ristoranti e bar. Tuttavia c'è chi prende con ironia sui social la situazione e cerca di strappare un sorriso alla popolazione, esausta e stremata dalle restrizioni anti Covid. Renato Ciardo armato di chitarra intona una canzone sulle note della sigla della sitcom Happy Days, che fa il giro del web: “Neppure mamma me lo ha mai detto: RITIRATI ALLE DIECI!" recita il brano. L'idea - spiega il comico cantautore - nasce dalla mente brillante dell'autore Silvia De Sandi: «ecco la visione, sottotitolata, del nuovo decreto. A ridere forte. O forse no!».