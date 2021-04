Addio a Colajemma, il cordoglio dei colleghi Pignataro e Sinisi

BARI - Nicola Pignataro, commediografo, capocomico e decano del teatro barese, offre alla "Gazzetta" il suo ricordo di Gianni Colajemma, parlando affettuosamente anche della presunta rivalità tra loro. Sul finire degli anni '80, infatti, sia il teatro Purgatorio diretto da Pignataro che il Barium di Colajemma registravano continuamente il tutto esaurito. Era infatti il periodo dell'"esplosione" della irresistibile coppia formata da Colajemma e da Mino Barbarese (1954-2016) in spettacoli che accumulavano repliche su repliche come, tra gli altri, "Lallo parrucchiere per signora", "Il condominio", "L'inquilino del piano di sopra" e "Taratuffe" (adattamento del "Tartufo" di Molière). Pignataro, dal canto suo, inanellava pienoni sulla sua scena. Un particolare: i due palcoscenici si trovano entrambi al quartiere Picone e si trovano a poche centinaia di metri di distanza l'uno dall'altro.

Anche Pinuccio Sinisi ha recitato al fianco di Gianni Colajemma nella popolare sitcom di Antenna Sud "Medici al capolinea", diretta dal regista Gennaro Nunziante, le cui repliche tuttora vanno in onda a conferma di un fenomeno televisivo diventato "cult". Nella divertente finzione, Colajemma interpretava un malavitoso ricoverato, ma tutto fuorché "paziente", vicino di letto di Nico Salatino, mentre Sinisi impersonava l'infermiere del reparto. La fortunata produzione, all'inizio degli anni Duemila, raggiunse un pubblico vastissimo. Il personaggio di Colajemma, caratterizzato dalla t-shirt con la scritta "Ti devo sparare", conquistò soprattutto i bambini, come lui stesso ebbe a dire una volta.