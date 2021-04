L'ospedale Monopoli-Fasano prende forma: «Oggi una data storica»

«Oggi è una data storica: è stato gettato l'ultimo solaio e la struttura del nuovo ospedale Monopoli-Fasano è completa» così, visibilmente commosso, il presidente della Commissione Bilancio e programmazione della Regione Puglia, Fabiano Amati, questa mattina, durante il sopralluogo al cantiere del blocco ospedaliero da da 299 posti letto che sta nascendo tra Monopoli e Fasano.

La progettazione ha concepito il nuovo edificio come «un ospedale in un parco», prestando particolare attenzione alla conservazione della vegetazione circostante e delle caratteristiche delle costruzioni rurali locali. Il censimento precedente alla costruzione, per esempio, ha permesso di individuare 247 ulivi e 4 carrubi monumentali incidenti con la sagoma dell’ospedale, per i quali è previsto l’espianto ed il successivo reimpianto nello stesso lotto.

Il nuovo ospedale sorge su una superficie pari a 17.800 ettari e disporrà di 150 camere di degenza, 4 sale operatorie, parcheggio per 1150 posti auto, impianti fotovoltaici e potrà servire un bacino d’utenza di oltre 260mila persone.