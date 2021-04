«Il mio lavoro non è un gioco»: parrucchieri ed estetisti di Puglia in protesta

«Il mio lavoro non è un gioco»: con questo slogan oggi parrucchieri ed estetisti di Puglia hanno alzato le saracinesche dei propri negozi, simbolicamente, dalle 9 alle 13, e hanno aderito alla Manifestazione Bianca, protesta delle imprese del benessere aderenti a Confartigianato che invocano aiuto contro le restrizioni, particolarmente prolungate nella nostra regione.

Sono circa 10mila quelle messe in ginocchio: 2.931 operano in provincia di Bari; 1.079 in quella di Barletta-Andria-Trani; 1.003 in quella di Brindisi; 1.249 in quella di Foggia; 2.155 in quella di Lecce; 1.247 in quella di Taranto. Nel solo 2020, la perdita di ricavi è stata per oltre due miliardi di euro (2.104 milioni di euro).