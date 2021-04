La Polizia compie 169 anni: festeggiamenti in Puglia e Basilicata

Buon compleanno Polizia! In tutta Italia oggi si festeggiano i 169 anni del Corpo, e non sono mancate celebrazioni - in pieno rispetto della normativa anti-Covid - anche in Puglia e in Basilicata.

In occasione della celebrazione del 169° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il questore di Bari , Giuseppe Bisogno, e la prefetta, Antonia Bellomo, hanno deposto una corona in memoria dei caduti presso il Centro Polifunzionale della Polizia. La celebrazione, che si è svolta anche negli altri capoluoghi di provincia pugliesi, è stata segnata per il secondo anno consecutivo dall’emergenza epidemiologica che ha imposto ovunque la massima sobrietà.

MATERA E PROVINCIA - Sono stati 136 gli arresti eseguiti in un anno, in provincia di Matera, dalla Polizia di Stato, che ha anche denunciato in stato di libertà 626 persone: sono due dei dati resi noti stamani, in città, dal questore, Eliseo Nicolì, in occasione della Festa della Polizia, nel 169/o anniversario della fondazione del Corpo.

Nel Materano la Polizia ha sequestrato anche 1,8 chili di sostanze stupefacenti e 16 armi. Sono stati emessi 42 fogli di via obbligatori e due ammonimenti per stalking. Sono stati 2.330 i permessi di soggiorno rilasciati o rinnovati e 37 gli stranieri espulsi. La Polizia stradale ha controllato 8.265 veicoli e 8.848 persone, rilevando 3.698 infrazioni al Codice della strada: è stato deciso il ritiro di 92 patenti di guida e 4.416 punti sono stati decurtati dalle patenti. La Polizia postale ha deciso 16 denunce e ne ha raccolte 110 per truffe di vario genere e molestie.

POTENZA E PROVINCIA - In provincia di Potenza, in un anno, la Polizia ha arrestato 154 persone e ne ha denunciate in stato di libertà 637: lo ha reso noto il questore del capoluogo, Antonino Romeo, durante la festa della Polizia, alla quale ha partecipato stamani anche il prefetto del capoluogo lucano, Annunziato Vardè.

La Polizia ha svolto 1.902 interventi per chiamate al 113 e ha sequestrato circa due chili di sostanze stupefacenti. Sono stati eseguiti anche 56 daspo - il divieto di assistere a manifestazioni sportive - e 14 ammonimenti per stalking. La Polizia stradale ha utilizzato 6.790 pattuglie, che hanno controllato quasi 17 mila veicoli e 19.240 persone, rilevando 17.778 infrazioni al Codice della strada.