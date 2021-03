Giornata ricordo vittime Covid: anche in Puglia minuto di silenzio e bandiere a mezz'asta

Bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio alle ore 11 in tutta Italia, anche in Puglia, come mostra questo video diffuso dalla Regione. Ed è notizia di poco fa che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato questa mattina la legge

approvata ieri dal Parlamento che istituisce la «Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia da

coronavirus» che verrà celebrata il 18 marzo di ogni anno. Lo rende noto il Quirinale.

Oggi, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Covid-19, la Regione Puglia ha esposto a mezz'asta le bandiere sulle sedi della presidenza a Bari, nelle sedi provinciali e a Roma. «Una giornata - ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - di ricordo per chi ha perso la vita, di gratitudine per chi l’ha persa aiutando gli altri, e di impegno verso tutti a tutelare la propria vita e quella degli altri attraverso il rigoroso rispetto delle regole. La lotta è in corso e quindi questa commemorazione è un momento di questa durissima battaglia che tutto il mondo sta conducendo».

«A Bari abbiamo perso 497 persone e proprio per dare un segno di speranza vogliamo piantare 497 alberi nei prossimi giorni all’interno della nostra città, sperando che le ferite, sia quelle fisiche e sia quelle dell’anima, possano guarire il più presto possibile». Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, in occasione della commemorazione delle vittime del Covid, osservando un minuto di silenzio davanti al palazzo del Comune con le bandiere a mezz'asta.

DECARO: LA SPERANZA SI CHIAMA VACCINO - «Oggi abbiamo voluto commemorare con le bandiere a mezz'asta in tutti i Comuni italiani le migliaia di vittime del coronavirus. È passato un anno, abbiamo perso migliaia di persone. Nessuno ci potrà restituire i nostri cari». Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, che oggi come i sindaci di tutta Italia ha osservato un minuto di silenzio davanti al palazzo del Comune con le bandiere a mezz'asta in memoria delle vittime del Covid. «Oggi - ha sottolineato - c'è una speranza in più e questa speranza si chiama vaccino».

«Speriamo - ha aggiunto Decaro - che con le azioni di contrasto, le restrizioni, e soprattutto con la campagna vaccinale possiamo venir fuori il più velocemente possibile da questa pandemia, da questa emergenza sanitaria».