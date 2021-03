Da Bari a Milano con 25kg di marijuana «amnesia»: scoperta dai carabinieri

I carabinieri di Bari hanno sequestrato nel Milanese 25 chili di «amnesia», marijuana con un contenuto di Thc pari al 20%, che provoca forti effetti psichedelici. Dopo il max sequestro di 112 chili della stessa droga effettuato nei giorni scorsi in un magazzino del quartiere Carrassi di Bari e che ha portato all’arresto in flagranza di 3 persone, i militari, coordinati dalla Procura, hanno avviato verifiche per capirne la provenienza.



E’ stato così accertato che a Mediglia, comune di 12 mila abitanti a sud di Milano, uno dei baresi arrestati aveva in locazione un appartamento. In collaborazione con il Nucleo investigativo di Milano e la Tenenza di San Giuliano Milanese, i carabinieri di Bari hanno perquisito l’abitazione, rinvenendo alcune scatole vuote di arachidi, le stesse trovate nel sequestro a Bari. E’ stato poi ispezionato un furgone parcheggiato in un’area di pertinenza dell’abitazione e intestato a un altro degli arrestati baresi, all’interno del quale gli investigatori hanno scoperto, sotto i sedili e attivato da due pulsanti, un doppiofondo contenente 25 involucri in cellophane da un chilo di «amnesia» ciascuno. La droga, pronta per lo spaccio, venduta al dettaglio avrebbe consentito un guadagno illecito di circa 375 mila euro.