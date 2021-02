Monopoli, evade le tasse ma ha il reddito di cittadinanza: denunciata donna

A Monopoli (Ba) la Guardia di Finanza ha individuato una donna che percepiva illecitamente il reddito di cittadinanza, in collaborazione con l'Inps. La donna, pur essendo evasore totale, aveva accesso al patrocinio a spese dello Stato. Titolare di partita IVA, aveva omesso di autodichiarare nell’apposita domanda di richiesta, come proprio patrimonio familiare, i redditi conseguiti grazie alla sua attività di commercio al dettaglio, qualificandosi come disoccupata e beneficiando illecitamente di

8.998,50 euro.

Parallelamente, i militari hanno scoperto che sia la donna che il coniuge avevano chiesto ed ottenuto l’accesso al Patrocinio a spese dello Stato, omettendo di comunicare, nell’apposita autocertificazione, la percezione del Reddito di Cittadinanza e i

redditi conseguiti attraverso l’attività della ditta individuale. Ne è conseguita, quindi, la denuncia alla Procura di Bari. Le imposte che sono state sottratte a tassazione nel corso degli anni ammontano a oltre 115.000 euro di elementi positivi di reddito non dichiarati e oltre 30.000 euro di IVA dovuta.