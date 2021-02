Covid, anche Bari sfida così il virus: folle, aperitivi, traffico caos e mare. «Tutti liberi»

Decine di migliaia di persone in strada, folle ai bar per colazioni e aperitivi, code chilometriche di auto sul lungomare, traffico sulla statale 16 che porta al mare: a giudicare dalle immagini, sembra che il virus sia una preoccupazione di altri. Pur restando la Puglia in zona gialla, e nonostante i ripetuti e accorati appelli degli esperti ad evitare il più possibile gli spostamenti, le immagini girate a Bari da Luca Turi confermano quello che peraltro è un trend in linea ocn quanto accade in altre zone gialle.

Alla vigilia dei provvedimenti che il governo si appresta ad adottare, alla luce dei nuovi dati sui contagi e soprattutto sulla minaccia della variante, quella di oggi è apparsa come una domenica primaverile al'insegna della liberi tutti.

Gli assembramenti sono stati quasi inevitabili, i controlli per evitarli pressoché impossibili, nonostante la presenza di forze dell’ordine che hanno invitato le persone a indossare correttamente la mascherina e gestito le situazioni più incontrollabili.

Tuttavia, poichè il virus c'è e fino a quando la gente andrà in giro continuerà a circolare, appare davvero difficile conciliare la voglia di svago con la necessità di contenere la diffusione dei contagi. I dati dei positivi, e dei decessi, purtroppo continuano a tenere tutti con il fiato sospeso mentre incombono le varianti che rischiano d vanificare la campagna vaccinale che per ora è l'unica arma contro il virus che ci assedia da un anno.