Basilicata, regolare rientro in aula nelle scuole superiori

POTENZA - Dopo circa tre mesi, stamani, in Basilicata - zona gialla dallo scorso 11 gennaio - gli studenti delle scuole superiori sono tornati in aula, al 50 per cento.

Nei due capoluoghi lucani, Potenza e Matera (dove c'è la maggior concentrazione di istituti superiori e di conseguenza di studenti pendolari) tutto sta procedendo senza particolari criticità.