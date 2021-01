Stellantis, Tavares è arrivato a Melfi: con lui c'è John Elkann

L’ad di Stellantis, Carlos Tavares, è arrivato in Basilicata per visitare lo stabilimento Fca di Melfi (Potenza). Lo avevano annunciato, in un comunicato, la Uil e la Uilm Basilicata. «La visita di Tavares oggi a Melfi, che è la prima uscita in uno stabilimento - hanno detto i segretari regionali Vincenzo Tortorelli e Marco Lomio - ha un grande significato simbolico e non solo perché dimostra che negli anni abbiamo, tutti insieme, costruito un’eccellenza del gruppo Fca. La presenza di oggi dell’Ad Tavares, conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, che si parte ancora da Melfi con Stellantis». Insieme a lui c'è anche John Elkann.

Video Tony Vece