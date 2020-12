Altamura, urla e lancio di sedie dal balcone per fermare i ladri

ALTAMURA - Pensavano di passare inosservati. Pensavano che l'ennesimo furto di un'auto parcheggiata sulla pubblica via sarebbe stato un gioco da ragazzi. E, invece, la banda di «topi» d'autovetture non aveva fatto i conti con i residenti del vicinato che, meglio di qualunque altro sistema d'allarme, non solo sono riusciti a scongiurare che i malfattori portassero via l'ennesima auto ma. come se non bastasse, sono riusciti con le loro grida dai balconi, a mettere in fuga i maleintenzionati. Che sono dovuti fuggire a mani vuote, riparandosi dagli oggetti (anche una sedia) lanciatigli contro.

È accaduto ad Altamura qualche giorno fa ma il video che riprende l'intera scena è diventato subito virale. L'auto era parcheggiata via Vecchia Buoncammino, una strada popolosa in periferia.

I «topi» d'auto. dopo aver mandato in frantumi il finestrino del veicolo preso di mira, si sono intrufolati all'interno dell'abitacolo con l'intento di portarlo via. Ma i rumori, probabilmente, hanno fatto scattare l'allarme. Sui balconi dei palazzi vicini si sono affacciati i residenti e il passaparola «A ladro al ladro!» ha innescato una vera e propria rivolta contro i malviventi.

Dai banconi sono cominciate a piovere parole pesanti ma, anche, oggetti. Anche una sedia di plastica è stata lanciata contro l'auto dei ladri che, capita l'antifona, hanno preferito fuggire e mettersi in salvo.