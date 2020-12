Foggia, sequestrate cataste di legna e taniche di benzina pronte per i falò

FOGGIA - Nel corso dei controlli preventivi finalizzati ad evitare l’accumulo di legna per l’accensione di falò abusivi, la Polizia Locale di Foggia questa mattina ha rinvenuto materiale combustibile e una tanica di benzina per l’innesco del fuoco. Il tutto è stato messo in sicurezza e sottratto all’uso illecito cui era destinato.

Numerosi altri interventi sono stati posti in essere con il supporto di personale Amiu e di uomini e mezzi approntati dal comune. Ciò al fine di limitare il più possibile il fenomeno dell’accensione di falò pericolosi nel giorno dell’Immacolata. Al momento sono stati rimossi circa dieci quintali di legna.

Le attività proseguono per l’intera giornata.