Ilva, la settimana dello Stato nella proprietà. Chiusura area a caldo, scontro tra enti locali e sindacati. Il punto

La settimana che inizia oggi riporterà quasi sicuramente lo Stato nella proprietà dell'Ilva di Taranto – a 25 anni dalla privatizzazione – e potrebbe

aprire una fase conflittuale molto forte tra il Governo e gli enti locali che lamentano il mancato coinvolgimento nella trattativa sui nuovi assetti societari e industriali e si sono autoconvocati per mercoledì 9 dicembre in videoconferenza per proporre un accordo di programma finalizzato alla

chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico.

Una ipotesi che ha fatto registrare la netta contrarietà delle organizzazioni sindacali che puntano a salvare i quasi 11mila posti di lavoro sinora garantiti dal complesso aziendale ex Ilva. E' difficile, oltre che complesso, stabilire ora e adesso chi ha torto e chi ha ragione.