«I quotidiani ti aiutano a leggere la realtà»: lo spot istituzionale invita alla lettura

Partirà domani, 4 dicembre, la trasmissione sulle reti Rai, radiofoniche e televisive, di uno spot istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per promuovere la lettura di giornali, periodici e libri. Un'iniziativa che ha visto anche il coinvolgimento della Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali) e che si propone come strumento di sensibilizzazione e promozione della lettura. Ecco in anteprima il video dello spot.