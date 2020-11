Maradona, ecco il suo ultimo abbraccio a Napoli: «Nessun popolo mi ha amato così»

«Non c'è nessun popolo che mi abbia voluto tanto bene». Cori, festeggiamenti e il tributo di una città intera per il piede de oro. queste immagini riperocrrono i momenti in cui il sindaco De Magistris, tre anni fa, consegnò a Diego Armando Maradona la pergamena di cittadino onorario di Napoli.

"Sono cittadino da quando sono arrivato a Napoli - disse Maradona - . Ringrazio il sindaco De Magistris per avermi messo in mezzo a tutto questo e voglio ringraziare tutta Napoli, perché io giro il mondo e vedo sempre scritte col mio nome in questa città. Si vede chi mi ama, nessun popolo mi ha voluto così bene quanto i napoletani. Grazie anche a quelli che non volevano che io diventassi cittadino napoletano, perché così si dimostra che questa è una democrazia e possiamo parlare di tutto. Vogliamo dimostrare di aver fatto qualcosa per questa città".