Castellana Grotte, evase dai domiciliari per andare a rubare in chiesa: arrestato

I Carabinieri di Castellana Grotte (Ba) hanno tratto in arresto F.O., 57 anni, con l’accusa di furto ed evasione.

La misura è stata emessa a conclusione di indagini avviate lo scorso gennaio, quando il parroco della Chiesa del Salvatore aveva denunciato il furto di circa 300 euro custoditi nella sacrestia. Nella circostanza i carabinieri avevano acquisito i filmati: un uomo si era introdotto all’interno della chiesa e, dopo aver frugato alcuni oggetti, si era appropriato del denaro per poi darsi immediatamente alla fuga. All’identità del ladro i militari sono giunti in quanto era già conosciuto per via dei suoi precedenti specifici per reati contro il patrimonio: per commettere il furto era evaso dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto a Fasano. L'ordinanza è stata notificata nel carcere di Brindisi, dove l'uomo già si trova per altri motivi.