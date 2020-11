Puglia, il caos sull'asporto: Si può entrare in un bar per portar via? "Si, no, ma". Operatori disorientati e chi dovrebbe fare chiarezza...

La Puglia, come è noto, è in zona arancione. Oltre al coprifuoco nazionale, previsto a partire dalle 22, ci sono ulteriore restrizioni tra cui quelle che riguardano la sospensione della somministrazione di alimenti e bevande in bar, pub, ristoranti e pizzerie. La norma prevede l'asporto e il domicilio, tuttavia la categoria dei pubblici esercizi sta vivendo un momento un po' difficile.

In particolare modo i bar non sanno se poter far entrare oppure no i clienti e, per sicurezza - o meglio per informazioni errate che circolano - preferiscono "arrestare" il cliente davanti all'ingresso e consegnare quanto richiesto su un tavolo che sbarra l'accesso nel locale.

Coinciamo col dire che, come peraltro si può ricavare nella sezione FAQ sul sito del Governo, non c'è nessun divieto per il cliente di entrare nel locale. Fermo restando il rispetto del distanziamento di sicurezza e de divieto di assembramenti fuori e dentro, l'utente può entrare, ritirare e andar via. Ecco cosa dice il testo riferito ai pubblici esercizi di commisurazione in Puglia: "Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali".

Tutto chiaro? A quanto sembra le stesse forze dell'ordine non hanno idee chiare come confermano alcuni operatori e come abbiamo verificato telefonando ai centralini di Polizia locale, Carabinieri e Polizia. Le informazioni non sono dirette e in quale he caso sono poco chiare per chi non è addetto ai lavori.