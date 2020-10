La maison Dior sempre più innamorata del Salento il video a ritmo di pizzica

LECCE - Dior sempre più innamorato del Salento: dopo la sfilata in piazza Duomo, la nuova collezione cruise presentata in anteprima a Lecce quest'estate, ora continua muoversi a ritmo di taranta. È disponibile online e in tutti i negozi della maison "In the untamed landscapes of Puglia", il film diretto dal videomaker Fabien Baron con la colonna sonora di Paolo Buonvino. Il maestro concertatore de La Notte della Taranta ha reinterpretaro per Dior la pizzica, portando in scena anche i suoi danzatori, con la speciale coreografia di Sharon Eyal. Una squadra che aveva già affascinato il pubblico sul palco della Notte della Taranta. Il video è stato diffuso su tutti i canali social della casa di moda.