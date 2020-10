Mola di Bari, Guardia Costiera pulisce fondale del porto da oggetti abusivi

A Mola di Bari gli uomini della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto e della Capitaneria di Porto di Bari hanno completato l'operazione di sgombero e pulizia di banchine e fondali del porto in un'area di circa 6mila mq, dal 27 al 29 ottobre scorsi. In 3 giorni sono stati recuperati oggetti vari depositati abusivamente sui fondali per consentire l'ormeggio delle barche, senza rispettare la tutela ambientale. I beni sono stati portati in un deposito della zona, e si tratta di 144 corpi morti in calcestruzzo, 65 gavitelli in materiale plastico, 29 spezzoni di catena, 23 pneumatici riempiti di calcestruzzo per essere utilizzati come corpi morti, 12 ancorotti, 2 teloni per rivestimento unità navali, 58 spezzoni di reti da pesca abbandonati (“reti fantasma”).