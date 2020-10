Aree protette, ministro Costa in visita al Parco Nazionale dell'Alta Murgia

«Gestire un’area protetta include notevoli complessità. È indispensabile far convergere i diversi processi di tutela a quelli indirizzati a uno sviluppo sostenibile». Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, in visita questa mattina al Parco Nazionale dell’Alta Murgia, candidato a Geoparco Unesco, dove ha fatto tappa nel suo tour nazionale nelle aree protette del Paese.

Per il ministro «è imprescindibile che tutti gli attori coinvolti lavorino in sinergia per creare una rete efficace, volta a valorizzare al meglio bellezze e ricchezze dell’area. In questo senso anche l’istituzione delle 'Zone economiche ambientali' nei Parchi, norma che ho voluto fortemente, è il segno tangibile di un percorso per fare dell’Italia il Paese Parco. Così come le risorse messe a disposizione con 'Parchi per il clima', per la sentieristica e per i muretti a secco rappresentano un grande balzo in avanti per sostenere la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle nostre aree protette».

La visita del ministro è stata l’occasione per presentare le azioni di sviluppo sostenibile del territorio previste dal piano dell’Ente, contro l’abbandono di rifiuti e il rischio incendi e la creazione di una task force per frenare il moltiplicarsi dei cinghiali che impattano sulla biodiversità e sulle attività agricole, mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini, problema evidenziato anche da Coldiretti Puglia.