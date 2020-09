Bari, 400 pergamene per i laureati durante il lockdown: cerimonia in piazza del Ferrarese

BARI - Si è svolto nel pomeriggio l'evento Graduation Days, l'evento organizzato dal Politecnico di Bari in piazza Ferrarese dove si è tenuta la cerimonia di laurea degli studenti che hanno discusso la tesi in videocollegamento, durante il lockdown. L'iniziativa, organizzata con il supporto dell’amministrazione comunale, era in programma lunedì 28 ma a causa del forte maltempo è stata posticipata ad oggi. Ecco il video in diretta della manifestazione. Presente alla consegna di ben 400 pergamene per i neodottori di vari corsi di laurea, il rettore Francesco Cupertino.