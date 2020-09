Locus Festival: l'after-movie racconta l'edizione 2020, la più «strana» di sempre

È disponibile online l'After-Movie del Locus festival 2020 limited edition, un emozionante documentario sull'edizione più strana ed intensa di sempre del festival. Un cortometraggio di 6 minuti e mezzo che sintetizza le sequenze più memorabili, le parole più significative, i suoni più evocativi, i luoghi più vissuti.

Musica live e parole (in ordine di apparizione) di: Calibro 35, Vinicio Capossela, Fatoumata Diawara, Guido Harari, Bill Laurance, Nick Cave, The Comet is Coming, Napoli Segreta, Michael League & Bill Laurance, e con la partecipazione di: Niccolò Fabi, Venerus, Orchestra della Magna Grecia, Ghemon, Thinkaboutit, Kekko Fornarelli trio, La Municipal, Colapesce Dimartino, Khalab, Lorenzo Senni, Saint Voyage, Tuppi, Dj Zaio, Mr Lab, Think'D.

Riprese: Marica De Michele, Gijs Brink.

Progettazione, regia e montaggio: Marica De Michele.