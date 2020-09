Puglia, nuova Giunta regionale, parità di genere rispettata: ci saranno 5 donne e 5 uomini

BARI - «Non avete idea della fatica che ho dovuto fare, perché gli uomini si proteggono dalle donne in tutti i settori, soprattutto nei luoghi importanti, e tentano di tenerle ai margini». Però, «in ogni caso, grazie alle 8 donne che sono state elette, faremo una Giunta di 5 uomini e di 5 donne. Chiuderemo la partita in maniera chiara». Lo ha annunciato il rieletto presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

La questione di genere in Puglia è stata uno dei temi caldi della legislatura uscente, con il Consiglio regionale che non riuscì ad approvare la doppia preferenza in tempo per le elezioni e il Governo Conte che è intervenuto per inserirla all’ultimo momento nella legge elettorale, in applicazione della legge 20.

RIAPERTURA SCUOLE - «Oggi sono in ufficio in Presidenza, abbiamo valutato tutta una serie di azioni che sono in corso soprattutto per la riapertura delle scuole che domani prenderanno il via. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato duramente per questa riapertura»: è quanto ha detto Emiliano in vista della riapertura delle scuole in Puglia.