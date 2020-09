Nubifragio nel Barese: ad Altamura strade allagate. A Ceglie del Campo intense grandinate

BARI - Un'ondata di maltempo si è riversata in queste ore nel Barese: tra i comuni più colpiti da piogge torrenziali e grandine anche Altamura e Ceglie del Campo. Come mostrano le immagini (prese da Facebook Meteo2P) le strade in poco tempo si sono allagate diventando dei fiumi d'acqua. In particolare ad Altamura a causa della situazione critica è intervenuta la Protezione Civile.