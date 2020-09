Chiude il Disney Store di Bari, «Non spegniamo la magia»: il sit in dei lavoratori

BARI - «Non spegniamo la magia» con queste parole i lavoratori del «Disney store» in via Sparano fanno partire lo sciopero all'annuncio della chiusura del negozio per far capire senza ombra di dubbio il perché del presidio fuori dal punto vendita. Ecco il video della protesta dei lavoratori. La società statunitense ha da poche ore comunicato a sindacati e dipendenti la decisione di chiudere il negozio a partire dal 4 ottobre. In pratica verranno messi in cassa integrazione 13 lavoratori in attesa di poter essere licenziati, nonostante 21 anni di impegno.