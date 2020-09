Bari, Vendola con le Sardine in piazza: «Torno per evitare che ritorni Fitto»

BARI - Le Sardine pugliesi sono scese in piazza Prefettura a Bari a sostegno di Michele Emiliano perché «La Puglia non si Fitta» e per manifestare contro «l'eventuale svolta a destra della regione». Lo hanno fatto avendo al loro fianco l’ex governatore pugliese, Nichi Vendola, che dopo un lungo periodo di distanza dalla politica locale, torna per sostenere la riconferma del governatore uscente Michele Emiliano. «Torno - ha detto Vedola - per evitare che ritorno Fitto».

«Emiliano ha fatto degli errori, ma questa non è una buona ragione per tornare nella preistoria, nell’epoca dei pterodattili. Bisogna andare avanti, non indietro» e «spero francamente che ce la faccia». Lo ha detto l'ex governatore pugliese Nichi Vendola, in piazza a Bari con le Sardine a sostegno di Michele Emiliano. Attenzione, non vi sbagliate - ha detto Vendola - : Fitto è l'espressione più tetragona dell’arroganza del potere, della lontananza dall’interesse dei pugliesi e se vince Fitto la Puglia viene regalata a quelli che vogliono la secessione dei ricchi e regalata a Salvini che, vorrei ricordare, anche se è travestito da patriota nazionale, viene da lì, da una storia di rottura tra il Nord e il Sud dell’Italia».

VENDOLA: «FITTO È ARROGANZA AL GOVERNO» - «Fitto si è travestito da giovane, lui che è nato vecchio, si è rifatto il look e cerca di far dimenticare quei 3 o 4mila difetti che hanno contraddistinto un suo governo di dieci anni quanto mai arrogante, incapace di far sorgere la Puglia e portarla nel mondo come noi abbiamo fatto, di far crescere i talenti giovanili come noi abbiamo fatto, di far fiorire mille parchi come noi abbiamo fatto. Ecco, questa è la partita», ha continuato l’ex governatore pugliese Nichi Vendola.

«C'è una buona ragione per stare qui in piazza - ha detto Vendola - , che è quella di dire alla Puglia 'volete andare avanti e volete tornare indietro, volete andare verso il futuro o ritornare al peggiore dei passati?' Questa è la posta in gioco». "Lasciamo le meravigliose orme dei dinosauri ad Altamura - ha aggiunto - e non le portiamo sul lungomare nel palazzo del presidente della Regione Puglia».

Tra il pubblico delle Sardine anche un pezzo della nomenklatura di Vendola: l’ex capogruppo Michele Losappio, l’ex capo dell’Ambiente Antonello Antonicelli. In piazza anche tantissimi collaboratori della campagna elettorale di Emiliano

«Crediamo che la deriva di destra rappresentata in questi giorni da Salvini e Meloni accanto a Fitto sia pericolosa per la nostra terra. Siamo giovani - dice Davide Lavermicocca delle Sardine di Bari - ma abbiamo segnati sulla pelle gli errori dei governi di destra. La nostra idea è di una regione che metta al centro le persone e che segni il nuovo futuro della Puglia».

Lanciano una piattaforma di «proposte concrete per ripartire dalla storia degli ultimi 15 anni e migliorare la condizioni di giovani, lavoratori e studenti - dice la sardina Carolina Velati - come il reddito di formazione per tutti gli studenti e le studentesse e un piano per il clima per la transizione ecologica». La serata, tra musica e interventi, è organizzata dal movimento delle «Sardine», da «La Puglia non si Lega» e «Puglia del Futuro».