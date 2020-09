Regionali, Fitto a Foggia: «Aeroporto, finanziamento Cipe portato da me»

FOGGIA - «Il centrosinistra non ha mai avuto la capacità di realizzare una sola infrastruttura in questa provincia. Anche quello che sta accadendo in questo giorni è imbarazzante, mi riferisco all’aeroporto di Foggia. È bene ricordare che il finanziamento dell’aeroporto di Foggia, fu inserito nella delibera Cipe da me portata nel 2011 dove io ero relatore da ministro, e dove finanziavamo 14 milioni di euro per il Gino Lisa».

Lo ha detto a Foggia l’europarlamentare Raffaele Fitto candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, parlando della realizzazione di infrastrutture in Capitanata. La domanda è - si chiede Fitto: «come mai siamo nel 2020 e ancora l’intervento non è stato realizzato? Quella delibera Cipe e quel finanziamento che ripeto - riprende Fitto - sono un atto concreto: parlo della delibera CIPE 62 del 2011».

«L’aeroporto a Foggia doveva essere realizzato entro il 2015 come da cronoprogramma. Siamo al 2020 e non è ancora finito; stiamo assistendo ad una sceneggiata ridicola di chi passeggia intorno alla pista dell’aeroporto cercando di attribuirsi i meriti di un ritardo clamoroso, perché da dieci anni non è stato realizzata questa infrastruttura», ha concluso Fitto.

FITTO: «PUGLIA, MERCIMONIO ELETTORALE» - «Emiliano sta trasformando questa regione, e lo dico veramente con grande imbarazzo, in un luogo di mercimonio elettorale: dall’acquedotto pugliese, alle Asl, alle agenzie regionali. È un proliferare di concorsi, promesse, assunzioni. È un qualcosa incommentabile che offende l'intelligenza e le dignità dei cittadini pugliesi». Lo ha sostenuto l’europarlamentare Raffaele Fitto, candidato alla presidenza della Regione Puglia per il centrodestra, a Foggia per una serie di incontri politici.

«In queste ore - ha ripreso Fitto - ci sono dei lavoratori precari per i quali si calpesta la dignità totale, rispetto alla loro funzione e rispetto alla loro azione, perché noi abbiamo di lavoratori precari che vengono convocati in delle sale, si fanno alzare, vanno a piedi verso il tavolo della presidenza, si siedono come degli studenti, firmano un contratto, che in teoria trasformerebbe il loro precariato in un contratto a tempo determinato, salvo poi leggere delle clausole che testimoniano che non è così».