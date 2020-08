Maxi piantagione marijuana a S.Marco in Lamis, sequestrate oltre 5mila piante

SAN MARCO IN LAMIS - I Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, al termine di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo, hanno scoperto e sequestrato in località «Bosco Rosso», tra i comuni di San Nicandro e San Marco in Lamis, una piantagione di canapa indiana di 5100 piante. All’interno del fondo agricolo i militari hanno fermato e arrestato un soggetto armato di pistola con matricola abrasa, mentre era intento a curare le piante.