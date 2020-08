Bitritto, un murale che fa ascoltare il rumore del mare: l'opera "multisensoriale" di Roppo

BARI - Con una conchiglia si può sentire il rumore del mare: è il concept sviluppato dall'artista Gianni Roppo che ha realizzato sulla parete della scuola elementare di Bitritto, sul lato sinistro dell’ingresso di via V. Bachelet, di fronte alla villa dei Bersaglieri, un murale dal titolo “Il respiro del mare”.

Un lavoro multisensoriale dove grandi e piccini oltre ad ammirare l'opera d'arte potranno ascoltare (proprio come la bimba raffigurata) il rumore delle onde da una conchiglia. Qui chiunque può lasciare i propri messaggi, pensieri e poesie.

Un bel modo per diffondere la bellezza facendola fruire a tutti i cittadini, in particolar modo ai più piccoli, affinchè possano sentirsi parte integrante di una comunità e imparare ad amarla e ad averne rispetto.

La realizzazione del murale ha il patrocinio gratuito del Comune di Bitritto, che ha dato i permessi per la sua realizzazione, ed è sostenuto dall’associazione Il Filo del Discorso.

L’artista Gianni Roppo ha realizzato diversi murales, a Bitritto, come in altre località.Nel dicembre 2019 si è tenuta la sua Mostra Personale “LiberiAmo” c/o la sala del Castello di Bitritto nella quale erano esposte alcune delle sue opere su tela. Ha partecipato inoltre all’XI edizione della rassegna “Sgraffiti a Casoli”, manifestazione organizzata dal Comitato Paesano di Casoli con il contributo del Comune di Camaiore e il patrocinio della Provincia di Lucca.