Bari, Decaro nella sala operativa della polizia: «Buon Ferragosto a chi tutela la città»

«Buon Ferragosto a tutti», con queste parole dalla sala operativa del comando di Polizia il sindaco di Bari augura agli agenti (al lavoro sin dall'alba per i controlli in città) sia ai cittadini un buon Ferragosto. «Bari è già sveglia e tante persone sono a lavoro per permettere alla città di trascorrere una giornata tranquilla. Facciamo attenzione, divertiamoci e se ci muoviamo per strada guidiamo con prudenza», spiega il sindaco in un video su Facebook. «Sperando di poter andare a mare nel pomeriggio», scherza poi.