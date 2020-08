«Monopoli, la tua vacanza inizia da qui»: presentato il video promozionale

MONOPOLI - «Monopoli, la tua vacanza inizia da qui». È lo slogan del video video promozionale della Città di Monopoli della durata di due minuti realizzato dall’Associazione degli Operatori del Turismo di Monopoli (OTM), patrocinato dal Comune di Monopoli. Il video, del filmmaker Giovanni Barnaba con la voce di Biagio dell’Anna, è stato presentato in sala consiliare.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Monopoli Angelo Annese, l’assessore al Turismo Cristian Iaia e la presidente di OTM Loredana Campanelli.

«L’OTM Monopoli – dichiara Barnaba – mi ha chiesto di lavorare su uno spot che faccia in qualche modo ripartire il turismo, valorizzando tutte le bellezze che la nostra città offre. Sono stato in diverse luoghi – racconta il giovane filmmaker – senza trascurare le nostre contrade che sono il nostro fiore all’occhiello. Monopoli è una città che emana positività, che trasmette serenità e che ricarica l’anima e di sicuro ha tutte le carte in regola per ospitare turismo in sicurezza».