Riordino ospedaliero in Puglia, l'ironia in un video di Fitto: «Emiliano come Cetto La Qualunque»

BARI - Su Facebook il candidato presidente del centrodestra per la Puglia, Raffaele Fitto, paragona Emiliano a Cetto La Qualunque in una scena di un famoso film che riporta un comizio in ospedale «Emiliano stamattina in conferenza stampa - dice Fitto - 'Più posti letto per tutti!', 'Raddoppieremo i posti di terapia intensiva', 'Rafforzeremo tutti gli ospedali di basè e 'Potenzieremo la medicina territoriale'. E in questi cinque anni dove è stato? Se ne ricorda oggi: a 47 giorni dalle elezioni! Emiliano e Cetto La Qualunque: non notate incredibili somiglianze?».