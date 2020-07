I Ferragnez in Salento pizzicati dal ballo della Taranta

LECCE - Chiara Ferragni e Fedez non resistono al ritmo della pizzica e si lanciano in un ballo sfrenato come fossero stati pizzicati dalla "taranta". La coppia dopo la sfilata di Dior a Lecce è ancora in Salento e si gode la vacanza. È l'effetto che la salentinità fa a chi si lascia inebriare dalla storia e dal folklore locale. Il video è stato pubblicato nelle stories di Instagram del rapper che ha commentato con la consueta ironia la sua performance di ballerino. A seguire il ballo della moglie Chiara che accompagnata dal ritmo del tamburello e guidata da una danzatrice di verde vestita si è scatenata come non mai.