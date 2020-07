Arresti nel Brindisino: 52 reati in pochi mesi, indagini partite da furgone rubato

Per una serie di furti e danneggiamenti, spaccio di droga e per armi, 11 persone sono state arrestate dai Carabinieri nel Brindisino in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare messa dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura.

Degli 11 indagati 8 sono stati condotti in carcere, mentre per altri 3 sono stati disposti gli arresti domiciliari. Le accuse a vario titolo sono di furto pluriaggravato in concorso, tentata estorsione, traffico di sostanze stupefacenti, porto di oggetti atti a offendere, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione aggravata in concorso, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da fuoco (una anche clandestina), danneggiamento aggravato in concorso, danneggiamento seguito a incendio, furto in abitazione pluriaggravato in concorso e reimpiego di denaro di provenienza delittuosa nell’abusivo esercizio di attività finanziaria e usuraria.