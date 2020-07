Bari, contrasto ai roghi e agli incendi boschivi da parte della Polizia locale

BARI - Nell'ambito delle più generali attività coordinate ed organizzate tra Polizia Locale di Bari e Carabinieri Forestali, dopo la concertazione avvenuta nel Comitato per l'Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi la settimana scorsa in Prefettura e presieduto dal prefetto di Bari Antonella Bellomo, oggi è stata una giornata intensa e proficua per la Polizia Locale di Bari.

Dopo una mirata attività di appostamento e monitoraggio con l'uso dei droni, sono stati individuati e denunciate, in 2 distinte operazioni, ben 3 soggetti per i reati di incendio colposo nel primo evento e incendio doloso nel secondo, su aree boscate e cespugliate.