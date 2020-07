Bari, incivili festeggiano a Largo Giannella: all'alba i resti del degrado

BARI - Ancora degrado nel cuore della movida a Bari: un gruppetto di incivili ha festeggiato nella serata di ieri un compleanno su Largo Giannella per poi abbandonare bottiglie, bicchieri e candeline usati all'aria aperta. I rifiuti abbandonati sono stati filmati all'indomani del party. La video denuncia è di Mauro Gargano sul gruppo Facebook Comitato di Salvaguardia della zona Umbertina.

«Segnalazione di questa mattina. Evidentemente ieri notte è stato "commemorato" un compleanno su Largo Giannella.

C'è da domandarsi se è mai possibile che un evento di per se gioioso debba necessariamente involgere, a queste "latitudini", comportamenti incivili. Le immagini del video parlano da sole - scrive Gargano nel post - Si tratta prevalentemente di giovani e giovanissimi (ieri notte si festeggiava il compleanno di un/una neo diciannovenne) ai quali evidentemente difetta quel senso civico al quale lo stesso Questore di Bari, dott. Giuseppe Bisogno, faceva riferimento nella recente conferenza stampa.

Da qui la necessità che le istituzioni tutte, oltre a disporre i necessari controlli, intraprendano delle politiche serie a favore, non solo del basilare principio della legalità, ma atte a sviluppare quel senso civico purtroppo carente. Un vero cambio di rotta rispetto al messaggio sin qui veicolato dell'aggregarsi è bello. Ricordando peraltro che in quella fascia etaria l'emulazione gioca un ruolo fondamentale. Movida intesa come vivace vita ARTISTICA e CULTURALE notturna, nel rispetto delle regole, SI. MALA MOVIDA, alias FAR WEST, NO. Perché deturpare la grande bellezza della nostra città? Riflettiamo», conclude.