Matera, furti nei Municipi di Basilicata e Puglia: 6 arresti

MATERA - Questa mattina, nel territorio barese, a conclusione di indagini condotte dai carabinieri di Matera, con l’ausilio dei Carabinieri di Bari, Gioia del Colle e Triggiano, ed il supporto di unità cinofile per la ricerca di armi del Nucleo di Modugno e di un equipaggio del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri, è stata data esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip di Matera, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 6 persone.

In particolare, si è proceduto all’esecuzione di 3 misure cautelari in carcere, 2 ai domiciliari e 1 obbligo di dimora nei confronti di 4 soggetti allo stato liberi e di nr. 2 soggetti già ristretti in carcere.

Il reato contestato è quello di associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato, alla ricettazione ed al riciclaggio.