GdF Lecce scopre autobotte con 25 tonnellate di gasolio di contrabbando: sequestri e 4 arresti

La Guardia di Finanza di Lecce ha posto fine a un grosso giro di vendita di gasolio di contrabbando, arrestando quattro persone in flagrante e sequestrando un deposito commerciale di carburanti nel Tarantino, oltre a 25 tonnellate di gasolio. Due pattuglie hanno fermato un'autobotte con targa polacca che stava trasportando il carburante. La documentazione fiscale esibita alle Fiamme Gialle attestava falsamente un trasporto di olio lubrificante di provenienza tedesca, formalmente acquistato da una società bulgara e diretto a Bari. Il prodotto, invece, stava per essere scaricato in un luogo diverso da quello della documentazione, e si trattava soprattutto non di olio lubrificante, ma di gasolio di contrabbando, perché non assoggettato all'accisa. I due conducenti dell'autobotte, il titolare del deposito e l'intermediario nella vendita sono stati tutti arrestati in flagrante per sottrazione al pagamento dell'accisa: i primi due si trovano in carcere, gli altri ai domiciliari. Denunciato il

rappresentante legale della società di carburanti, destinataria del gasolio di contrabbando. Il valore complessivo del sequestro è di circa 400mila euro.