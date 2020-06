«Tu, io e domani», con una canzone i bimbi baresi spiegano il Covid 19

BARI - La didattica a distanza è stata fondamentale al tempo del Covid 19 per i nostri bambini. E ora che l'anno scolastico è ufficialmente finito, nonostante i banchi delle aule siano rimasti vuoti, rimangono a imperitura memoria i lavori fatti a casa, ognuno con il proprio computer e il proprio ingegno. È vero, questa quarantena forzata ha messo a dura prova i nervi di grandi e piccini, ma non ha fermato la curiosità e la voglia di imparare. È il caso dei ragazzi della IV D dell'Istituto Comprensivo Mazzini Modugno - Bari, che attratti da un brano di Sergio Cammariere e Joe Barbieri con Tosca, Fabrizio Bosso e Luca Bulgarelli, "Tu, io e domani", nato durante l'emergenza Covid per raccogliere fondi a favore della sanità, hanno voluto reinterpretare la canzone usando vari linguaggi comunicativi, tra cui il LIS.

Un modo per spiegare la pandemia e per raccontare questi duri mesi passati in isolamento sociale attraverso gli occhi dei più piccoli. Il lavoro, realizzato completamente in DAD, ha portato alla nascita di questo video, al quale ogni alunno ha partecipato secondo le proprie propensioni e potenzialità.

«In classe eravamo abituati ad iniziare le lezioni, augurandoci buona giornata, con un abbraccio - commenta l'insegnante Angelamaria Tiani, coordinatrice del progetto - ma ascoltando questo brano ho subito pensato di "regalare" ai miei alunni la possibilità di un abbraccio virtuale, in attesa di stringerli nel mondo reale- I ragazzi entusiasti dell'idea, hanno fatto tutto il resto. L'intero percorso didattico ha favorito la piena realizzazione di una dimensione affettivo-relazionale pienamente inclusiva che ha mirato all'accrescimento delle potenzialità di ogni singolo alunno, nel pieno rispetto dei ritmi di apprendimento di ciascuno. Durante tutte le attività i ragazzi hanno utilizzato le metodologie del peer tutoring, del cooperative learning, del learning by doing e della flipped classroom».

Il video è piaciuto così tanto che lo stesso Joe Barbieri, coautore del brano, ha ringraziato l'intera classe in un post su Facebook.