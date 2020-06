Maturità, i presidi di Bari salutano i ragazzi e cantano «Notte prima degli esami»

I dirigenti scolastici della provincia di Bari, contagiati dall'insano desiderio di dimostrare ai propri studenti, alle prese con gli Esami di Stato, che affrontare le prove della vita non è solo per giovani di belle speranze, rivolgono ai ragazzi e alle ragazze, alla vigilia dell'esame più improbabile della Scuola italiana, il loro pensiero con un brano che generazioni di maturandi hanno cantato. Sanno di essere imperfetti, come sentono di esserlo tutti quelli che affrontano un esame.

Ma è proprio questo limite che li fa sentire più vicini, più simili ai loro studenti. E allora l'augurio che rivolgono loro è quello di essere imperfetti, audaci, curiosi e vincenti. Con il sostegno di tutti i Dirigenti della Scuola della provincia di Bari e l'incoraggiamento affettuoso del Direttore generale dell'USR Puglia, Anna Cammalleri.

Hanno suonato i professori del Liceo "don Milani" di Acquaviva delle Fonti: Basso Elettrico: Giovanni Astorino (docente di violoncello) Pianoforte: Francesco Cassano (docente di pianoforte) Batteria: Francesco D'Aniello (docente di percussioni) Violino: Daniele Lonero (docente di teoria, analisi e composizione)

Musica e testi: Antonello Venditti Ideazione e promozione: Michelino Valente Montaggio audio-video: Giovanni Astorino Consulente montaggio: Itzhak Astorino Titoli di testa e di coda: Daniele Lonero Pubblicato da Radio Panetti Network