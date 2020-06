Bari, canti dei maturandi del «Flacco» la notte prima degli esami

Alcune decine di studenti del Liceo Battaglini e del Liceo Archita di Taranto ieri sera si sono ritrovati davanti alla scuola per vivere la vigilia degli esami di maturità, e cantare insieme. Tra i brani scelti, Vespa 50 Special dei Lunapop. Un modo per allentare la tensione e condividere il particolare momento dovuto all’emergenza Coronavirus.

Altri studenti, ma decisamente meno rispetto alla tradizione, si sono ritrovati sotto la scalinata di via De Noto nei pressi del Liceo Aristosseno dove è abitudine consolidata per i maturandi vivere l’attesa cantando «Notte prima degli esami». Il video in passato è stato condiviso da Antonello Venditti sulla sua pagina Facebook.

Anche a Bari un gruppo di studenti, maturandi del Liceo Flacco, si è ritrovato davanti alla scalinata dell’istituto, intonando cori accompagnati dalle lucine dei cellulari e riprendendo il momento in un video, diffuso poi attraverso i social network.