Corato, al Liceo artistico fine anno col botto: arrivano gli auguri di Malika Ayane

CORATO - È arrivato a conclusione dell’anno scolastico ma per i ragazzi del Liceo artistico «Federico II - Stupor Mundi» di Corato il videomessaggio di Malika Ayane, è stato non soltanto un regalo inaspettato ma, siamo sicuri, diventerà anche il loro portafortuna per lasciarsi alle spalle definitivamente il Covid e la pandemia, le settimane trascorse in casa tra solitudine, apprensione e dolore. «Non mollate mai i vostri sogni», li ha esortati la cantautrice milanese, una delle artiste più raffinate dell’attuale panorama musicale italiano che, in pochi anni, in pochi anni ha conquistato il cuore di tutti con la sua spiccata personalità e particolarissima vocalità.

Gli studenti coratini, è bene ricordare, guidati dalla loro docente di Italiano, la prof. Porzia Volpe, durante le scorse settimane, in piena quarantena, si sono ispirati proprio ad una canzone della loro beniamina Malika Ayane per dimostrare che nemmeno il coronavirus può fermare la creatività. Perché rimanere separati, li ha uniti ancora di più. Perché sono giovani, sprizzanti di vita «E andrà tutto bene».

E così, modificando leggermente il testo di «Senza fare sul serio», adattandolo alle loro storie di «quarantenati» forzati e digitali alle prese con telefonate, chat e videochiamate, i giovani liceali «Federico II - Stupor Mundi» hanno creato il loro tormentone «TVB (Ti Vuoi Bene)» per chi non vuole perdere tempo. Cantando e ballando, gli studenti coratini hanno dimostrato che non bisogna perdere, anzi bisogna sempre cercare di utilizzare la propria creatività recuperando sopite passioni così da sfruttare il lockdown come opportunità: «Perché il tempo passa e non s’arresta un’ora».

«Io vi auguro di trovare sempre il meglio nelle situazioni anche quelle che vi fanno sentire più indifesi e paralizzati», ha detto di Malika Ayane, soffermandosi sul concetto di tempo, protagonista del suo successo discografica ma, anche, del simpatico «remix» dei ragazzi del Liceo artistico, guidato dal dirigente scolastico Savino Gallo.

«È stata sicuramente una bella sorpresa quella che i ragazzi hanno ricevuto da Malika, un'artista tanto apprezzata dalle giovani generazioni, una delle voci più potenti degli anni 2000 – ha commentato la prof. Porzia Volpe -. In realtà le ragazze e i ragazzi del coro scolastico “Polimnia” del Liceo Artistico di Corato, nel periodo della quarantena non si sono mai fermati perché abbiamo ritenuto che la musica potesse essere occasione di legame per la collettività scolastica, creando momenti di canto e ballo con flashmob, sulla scia dei numerosi esempi sui balconi d’Italia».

«Certo, con tutte le difficoltà del caso e con pochi strumenti a disposizione – continua la vice preside Porzia Volpe nonché referente del progetto – abbiamo cercato di sfruttare le potenzialità della didattica a distanza per realizzare brevi performance con i componenti del nostro oro, uno dei fiori all'occhiello del nostro istituto scolastico». E il TVB – (Ti Vuoi Bene) ne è stato un esempio.

Una canzone che, come detto, è stata molto apprezzata anche da Malika Ayane che rivolgendosi agli studenti del Liceo artistico «Federico II - Stupor Mundi» di Corato ha detto: «Mi raccomando, siate la versione migliore di voi».