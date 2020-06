Bari, blitz interforze anti movida all’Umbertino

BARI - Dopo gli assembramenti degli ultimi giorni e le segnalazioni giunte da residenti, sono scattati questa sera ulteriori controlli da parte delle forze dell'ordine in centro a Bari, nel quartiere Umbertino. Una quarantina tra finanzieri, uomini della Polizia di Stato, dei carabinieri e della Polizia locale hanno cinturato l'intero quartiere effettuando ispezioni all'interno dei locali pubblici, mete preferite di numerosi giovani durante le ore serali, controllando anche la gente che affollava le strade centrali (via Abbrescia)

Slide show 28 photos

Pochi i ragazzi che indossavano la mascherina, nessuna distanza di sicurezza rispettata.

Qualche giorno fa, ricordiamo, un video amatoriale riprendeva alcune batterie di fuochi d’artificio esplosi in momenti ravvicinati intorno a mezzanotte. E poi centinaia di ragazzi «ammassati» tra largo Adua e via Abbrescia. Anche ieri (come il si vede nel filmato) la movida ha avuto la meglio sulle regole del distanziamento e, pertanto, è scattato il blitz interforze per verificare il rispetto delle norme anticontagio. Numerose le sanzioni che sono scattate. Non solo. Contemporaneamente si sono svolti attenti controlli amministrativi e antidroga con l'impiego di unicità cinofili.