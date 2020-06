«Gente centrodestra sudata», Sisto replica a Carofiglio: lui pensatore che non suda mai

BARI - Da Gaber a Calvino, la polemica sollevata dalle dichiarazioni dello scrittore nonché ex parlamentare Pd Gianrico Carofiglio sollecita un intervento dell’avvocato e parlamentare azzurro Francesco Paolo Sisto che, ieri, alla Camera dei Deputati, ha risposto a tono al suo concittadino, rivale politico.

Nei giorni scorsi, ricordiamo, l'ex parlamentare barese del Pd, intervenuto in una trasmissione televisiva, tuonò in modo offensivo sulla manifestazione del centrodestra organizzata in occasione del 2 giugno: «Siamo di fronte a una politica complessivamente squilibrata e con un’opposizione che mostra la responsabilità che abbiamo visto qualche giorno fa in piazza con un manipolo di gente sudata, accalcata, senza mascherine».

Ieri è arrivata la risposta, altrettanto pungente di Francesco Paolo Sisto che ha voluto stigmatizzare le parole forti usate dallo scrittore barese durante la sua «performance televisiva» che, secondo l'avvocato, avrebbero messo in evidenza la presunta superiorità morale ed estetica di certa sinistra radical chic.

«Carofiglio si rassegni, Sinistra e Destra si lavano diversamente ma si lavano», ha precisato Sisto durante il suo intervento nel quale non è mancato il riferimento a «Destra-Sinistra», la celebre canzone di Giorgio Gaber, fotografia iperrealista dello stato culturale e politico del nostro Paese.

E ancora, riferendosi questa volta alle caratteristiche organolettiche del sudore: «Il nostro orgoglioso sudore, il sudore del popolo di centrodestra, dei lavoratori che faticano con le braccia, le gambe, mani e piedi, senza soste».

E poi, in un crescendo di riferimenti letterari, Sisto ha scomodato anche «Il cavaliere inesistente» di Italo Calvino, riferendosi al «radicalchicchismo di certi pensatori che sciorinano i panni del bucato».

«Peccato però - ha concluso l'on. Sisto di Forza Italia - che nessuno del Pd ha preso le distanze dalle offese ancora più gravi perchè provenienti da un ex parlamentare, pensatore che evidentemente non suda mai».