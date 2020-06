2 Giugno a Bari, flash mob centrodestra con tricolore sul Lungomare

BARI - È stato srotolato un lungo tricolare. Come cornice circa 300 persone. Nessun palco per la manifestazione. Il 2 giugno il centrodestra così è sceso sul Lungomare, nella rotonda di Piazza Diaz. Erano presenti i militanti e i dirigenti di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, (Sassso, Melchiorre e Romito, il consigliere regionale Vnetola, Gemmato, D'Attis e Damiani) Congedo, Zullo, De Leonardis e Silvetri) ma, complice la normativa anti assembramenti, non è stato montato montato il palco: di fatto non c' è stata l’occasione per una inedita photo-opportunity con i due potenziali anti-Emiliano Raffaele Fitto e Nuccio Altieri, il primo candidato dai meloniani e il secondo dal Carroccio.