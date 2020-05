Potenza, «San Gerard prutettor»: la voce di Michela Sabia omaggia il Santo Patrono

POTENZA - Gocce d'autore omaggia il Santo Patrono ,nel giorno della sua festa , con un'inedita versione del canto popolare «San Gerard prutettor». Al piano, Tony De Giorgi accompagna l'eccezionale voce di Michela Sabia, nota cantante jazz potentina, in una raffinata interpretazione del brano.

IL PROGRAMMA DI OGGI - La città di Potenza, a causa dell’emergenza Covid-19, «orfana» della Parata dei Turchi e di tutto il contorno che contribuisce a creare il clima di festa per il santo patrono San Gerardo. Ieri l’effige e la reliquia di San Gerardo sono state portate in peregrinatio dall’arcivescovo Monsignor Salvatore Ligorio in alcuni luoghi della città. Una delle tappe, l’ospedale San Carlo prima di fare sosta davanti al Tempietto per l’atto di affidamento della città. Oggi, giorno di San Gerardo, sono previste diverse messe in cattedrale con i seguenti orari: 7.30, 9, 10.30 e mezzogiorno. Alle 18 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’arcivescovo Ligorio. Per motivi legati alle disposizioni anti Coronavirus, la cattedrale può contenere attualmente solo 120 persone.