Puglia, 25 maggio Giornata internazionale dei bimbi scomparsi: la diretta della Gazzetta

BARLETTA - Dal 1974 al 31 dicembre 2019 sono 44.389: 2551 italiani, 41.848 stranieri. Svaniti nel nulla. Per sempre, il più delle

volte. Sono un vero e proprio esercito. In occasione del 25 Maggio, per sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dei minori che scompaiono senza lasciare traccia, Penelope Puglia in collaborazione con La Gazzetta del Mezzogiorno e Amica 9 Tv hanno organizzato un incontro telematico per domani (alle ore 19) che sarà trasmesso in diretta TV su Amica 9 Tv (canale 91) e online sul sito lagazzettamezzogiorno.it e sulle pagine Facebook di Amica9 Tv, de La Gazzetta del Mezzogiorno e di Penelope Italia onlus. Saranno collegati Annalisa Loconsole, presidente Penelope Puglia, il commissario di Governo per le persone scomparse Silvana Riccio, il presidente nazionale Penelope Italia Nicodemo Gentile, il Prefetto della Città metropolitana di Bari Antonella Bellomo e Antonio Maria La Scala, delegato nazionale di Penelope Puglia. Modererà Gianpaolo Balsamo.